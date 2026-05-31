Quieren vender los centros de acopio de la empresa Miel y Cera en Campeche

Por la deuda que tiene la empresa Miel y Cera de Campeche ya quieren vender los Centros de Acopio ubicados en cada municipio, como el caso de Hopelchén. Pomuch, Dzitbalché y Tenabo, lugar donde se construyó en terreno particular y está registrado como dato, dijeron los dueños del predio de doña Martha López Chable, quienes aseguran que en la ciudad dos predios, uno de ellos está frente el campo deportivo 20 de noviembre a nombre del señor Maximiliano Moo Molina.

En Pomuch, el centro de acopio en el barrio Benito Juárez está a cargo de Marcos Mex, quien también explicó que los Centros de Acopio no se pueden vender porque están embargados por el banco, la única persona que lo puede hacer es el mismo banco y no Miel y Cera de Campeche, porque la empresa tiene un adeudo de muchos años y nadie puede mover un dedo. Afirmó que se sigue un juicio y los socios, muchos de ellos están desanimados, y otros pidiendo una auditoria como el caso de gente de Chunkanán.

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En mayo del año pasado, un grupo de apicultores solicitaban un informe al presidente de Miel y Cera de Campeche Jorge Antonio Ucán Poot, y dijeron realizarlo, inclusive lo encabezo el líder Lázaro Tun Medina de Chunkanán, quienes acudieron a la planta y siempre se les dio evasivas. Según dicen, solo unas cuantas personas son los inconformes, cuando la empresa tiene más de 3 mil socios y a nadie se le dio su remanente para el año 2024, siempre acusaron a Cristóbal Orta Pérez.

Entonces, la empresa decayó y ya no compran miel, explicaron los mieleros. Si llevas tu miel te la pagan después de un mes, por lo mismo, los productores buscan quien las adquiera y que paguen al tiempo que se entrega.

Desde entonces, Tenabo compra miel y en la ciudad de Hecelchakán a los centros de acopio, que a la fecha siguen funcionando y pagando a 34 pesos el kilogramo; por la venta de los centros de acopio solo lo puede hacer el banco que tiene la hipoteca, aseguraron los que tienen de responsable los centros de acopio de Tenabo y de Pomuch.