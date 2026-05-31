Celebran en Tenabo a José Guadalupe Pérez Mendoza por cumplir 14 años de sacerdocio

Con cantos, misa y las tradicionales mañanitas fue la celebración del presbítero José Guadalupe Pérez Mendoza, quien fue felicitado por su onomástico 14 de sacerdocio y por ser un gran ejemplo de la parroquia de la Asunción, en donde ha permanecido por dos años y medio.

Ésta se encuentra en el santuario del Gran Poder de Dios. Los feligreses pidieron que Dios le siga dando más vida y salud, para que tenga una larga trayectoria sacerdotal en Tenabo.

En la sagrada homilía todos los parroquianos estaban pendientes del aniversario de Pérez Mendoza, quien ha recorrido las capillas de Kanki, Santa Rosa, los barrios de Tinún con San Miguel Arcángel, en donde siempre ha mencionado que todos son sus hijos y discípulos.

Acude a los bautizos, a la tradicional comida de monte que con estas lluvias es opción de siembra y para septiembre se prepare atole nuevo, elote sancochado y el famoso Pibi Naal o elote enterrado.

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Durante el evento religioso, niños, adolescentes y adultos coparon el lugar para la misa, en donde el llamado fue a seguir cultivando la fe, acudir a la parroquia y no apartarse de Dios.

Cualquier acción que se haga que sea a favor del prójimo y la celebración de la Santísima Trinidad se dio en todas las iglesias, en medio de la fe y las oraciones a través del Santísimo. Los cantos esperaron las indulgencias, todos elevaron sus plegarias para el perdón de los pecados.

Para culminar, el presbítero dijo que inició su sacerdocio en la catedral de Campeche, luego en San Miguel Arcángel, Alfredo Bonfil, Conquista Campesina, parroquia de Candelaria y ahora en Tenabo, cumpliendo sus 14 años de servicio al todo poderoso. Se siente bien en la ciudad de Tenabo, la gente responde, es muy devota y lo han demostrado con su asistencia en las mañanas, tardes y noches, admitió ante los feligreses.