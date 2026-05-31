Kenia Os rompe en llanto en show y preocupa a fans por su relación con Peso Pluma

El concierto de Kenia Os este fin de semana en Monterrey se convirtió en el centro de la conversación en redes sociales entre sus seguidores. Y es que; la cantante preocupó profundamente a sus seguidores al romper en llanto en pleno escenario durante la última fecha de su K de Karma Tour.

Durante su última presentación, la artista rompió en llanto en pleno show, generando preocupación entre sus seguidores. Esto debido a que se desató una oleada de rumores sobre una posible ruptura o crisis amorosa con su novio, Peso Pluma; un hecho que encendió las redes sociales.

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Kenia Os llora en el escenario en su show de Monterrey

Los momentos más tensos de la noche ocurrieron cuando la originaria de Mazatlán interpretaba los temas “Love Bombing” y “Una y otra vez”, ambas canciones con fuertes temáticas de desamor y desilusión. En los videos que rápidamente se volvieron virales; se puede observar a Kenia Os con dificultades para cantar.

"Monterrey, quiero escucharlos cantar conmigo, en verdad los necesito", expresó la artista mientras limpiaba sus lágrimas en un emotivo momento que encendió las alarmas de sus fans. Este momento hizo que su comunidad comenzara a especular de inmediato sobre el estado de su noviazgo.

Los rumores se alimentaron después de que algunos internautas notaron que, a diferencia de shows anteriores, Peso Pluma no envió regalos al camerino de Kenia tras su presentación. Tras esto sugirieron capturas de pantalla donde se mostraba que se habían dejado de seguir en Instagram, aunque seguidores aseguran que se trató de montajes.

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