Britney Spears se declara culpable por conducir bajo los efectos del alcohol

Este lunes 4 de mayo de 2026, la estrella del pop Britney Spears se declaró culpable de un cargo menor de conducción temeraria, conocido legalmente en California como "wet reckless”. Eso tras haber sido detenida en marzo pasado por conducir bajo los efectos del alcohol y sustancias.

La aceptación de culpabilidad de la cantante de 44 años tuvo como fin poder reducir el cargo original y permitir a Spears evitar la prisión. Aunado a esto, medios estadounidenses informaron que la artista deberá pagar una multa y cumplir con otros requisitos solicitados por las autoridades.

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Britney Spears se declara culpable para evitar la prisión

Spears, de 44 años, no estuvo presente físicamente en la corte del condado de Ventura; su abogado, Michael A. Goldstein, presentó la declaración de culpabilidad en su nombre. Gracias a un acuerdo con la fiscalía, el cargo original de conducir bajo la influencia (DUI) fue reducido, lo que permitió a la cantante evitar el tiempo en prisión.

La sentencia impuesta por el juez incluye un periodo de 12 meses de libertad condicional sumaria, además, la cantante deberá asistir a terapia con un psicólogo una vez por semana y visitar a un psiquiatra dos veces al mes. También se deberá cumplir de manera obligatoria un curso de tres meses sobre educación sobre el alcohol.

La artista también deberá pagar una sanción económica de 571 dólares, es importante señalar que durante su libertad condicional; Spears tiene que someterse a pruebas de detección de sustancias en cualquier momento si la policía lo requiere. Estos requisitos permiten a la cantante evitar la cárcel y poder mantenerse junto a su familia.

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