INAH revisa museos y zonas arqueológicas en Oaxaca tras temblor de magnitud 5.6 de este lunes 4 de mayo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que activó sus protocolos de protección civil tras el sismo de magnitud 5.6 registrado la mañana de este lunes 4 de mayo, con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. La dependencia detalló que, hasta el momento, no se reportan daños en el patrimonio cultural bajo su resguardo.

De acuerdo con el comunicado oficial, el movimiento telúrico llevó a la institución a implementar medidas preventivas inmediatas, incluyendo la evacuación de instalaciones y la verificación del estado físico de inmuebles históricos y espacios culturales en Oaxaca y zonas cercanas.

¿Qué acciones tomó el INAH tras el sismo en Oaxaca?

El INAH precisó que personal especializado realizó recorridos de inspección en sus centros de trabajo, así como en museos y zonas arqueológicas ubicadas en la región afectada. Estas acciones forman parte de los protocolos establecidos para evaluar posibles afectaciones estructurales o daños en bienes culturales.

Además, la institución inició un censo detallado en distintos recintos patrimoniales con el objetivo de documentar cualquier posible impacto derivado del sismo. Hasta ahora, las revisiones no han detectado afectaciones relevantes, por lo que se mantiene un saldo preliminar sin daños.

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Patrimonio cultural sin afectaciones tras el temblor

El organismo subrayó que los primeros reportes indican condiciones estables en los espacios bajo su responsabilidad, lo que brinda certeza sobre la integridad de sitios históricos y arqueológicos en la zona.

No obstante, el monitoreo continuará en los próximos días como medida preventiva, ya que algunos daños pueden detectarse de forma diferida tras un evento sísmico.

INAH pide reportar daños en bienes culturales

Como parte de las acciones de seguimiento, el INAH hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier posible afectación al patrimonio cultural que pudiera haberse presentado a raíz del sismo.

#INAHInforma ⚠️



En seguimiento al sismo de 5.6° en escala de Richter, registrado este lunes 4 de mayo de 2026, con epicentro en Pinotepa Central, Oaxaca, informamos que, hasta el momento, no hay reportes de afectaciones: pic.twitter.com/5TgkddfWYx — INAH (@INAHmx) May 4, 2026

La institución reiteró que estos reportes son clave para ampliar la supervisión y atender oportunamente cualquier daño que no haya sido detectado en las primeras revisiones.

El sismo, que también activó alertas en distintas regiones del país, se suma a una serie de movimientos recientes que han puesto a prueba los mecanismos de respuesta ante emergencias, particularmente en estados con alta riqueza histórica como Oaxaca.

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