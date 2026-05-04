Temblor hoy: ¿Cuál es el último sismo de este 4 de mayo de 2026 y dónde es el epicentro?

El sismo de magnitud 5.6 que azotó a Oaxaca este 4 de mayo de 2026, además de percibirse en la CDMX y otros estados, activó a tiempo la alerta sísmica en los altavoces instalados en postes, no así en los celulares como había pasado en los últimos temblores; la Agencia de Transformación Digital informó que fue debido a que estaba en mantenimiento el servicio.

Cabe señalar que México es un país de mucha actividad sísmica al registrar fallas tectónicas importantes como la de San Andrés en Baja California, o las de Cocos y Norteamérica. Últimamente se ha hablado mucho de la falla de Ticul en Yucatán, estado donde los temblores no eran algo conocido. No podemos dejar de mencionar las de Mixcoac y Barranca del Muerto en la CDMX, generando "microsismos", la nueva categoría que moviliza a las autoridades.

En Por Esto! sabemos la importancia de estar actualizados sobre el tema de los sismos, por lo que te dejamos la información de última hora sobre la actividad y los últimos temblores en territorio nacional, incluso los más importantes en otras regiones del mundo.

"En abril de 2026, el Servicio Sismológico Nacional registró 3,547 sismos en México, con magnitudes entre 1.0 y 4.9. La actividad se concentró, como es habitual, a lo largo de la costa del Pacífico.

El evento más grande fue de M4.9, el 16 de abril a las 18:58 h, a 56 km al este de Miahuatlán, Oaxaca. Días después, el 21 de abril, ocurrió otro muy similar (M4.8) en la misma región. El 17 y 18 de abril se registraron dos sismos cerca de Ticul (M3.9), ambos someros (5 km). En lo que va del año ya suman cuatro en esa zona. También destacó un sismo de M3.3 en Milpa Alta, CDMX, el 16 de abril", informó el Sismológico Nacional.

sismos / Foto: Sismológico Nacional

Temblor hoy 4 de mayo: ¿Cuál fue el último sismo y dónde se sintió? Réplicas y más

A continuación el listado de TODOS los sismos de este 4 de mayo. ¿A qué hora ocurrió y dónde fue el epicentro? Toda la información es obtenida directamente del Sismológico Nacional. Consideramos los temblores de mayor intensidad, si deseas conocer qué otros sismos hay, da click aquí.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 41 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 10:33:09 Lat 15.98 Lon -98.17 Pf 12 km

Loc 41 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 10:33:09 Lat 15.98 Lon -98.17 Pf 12 km Hasta las 10:00 horas del 4/mayo/2026 se han registrado 35 réplicas del sismo de M 5.6 ocurrido en Pinotepa Nacional, Oaxaca el 4/mayo/2026, la más grande de magnitud M 4.1

Oaxaca el 4/mayo/2026, la más grande de magnitud M 4.1 SISMO Magnitud 4.1 Loc 25 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:29:59 Lat 16.27 Lon -98.28 Pf 8 km

Loc 25 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:29:59 Lat 16.27 Lon -98.28 Pf 8 km SISMO Magnitud 5.6 Loc 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:25 Lat 16.32 Lon -98.27 Pf 9 km

SISMO Magnitud 4.0 Loc 25 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 08:24:49 Lat 16.28 Lon -98.28 Pf 4 km

Loc 25 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 08:24:49 Lat 16.28 Lon -98.28 Pf 4 km SISMO Magnitud 4.0 Loc 115 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 04/05/26 04:00:37 Lat 13.89 Lon -92.84 Pf 8 km

Loc 115 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 04/05/26 04:00:37 Lat 13.89 Lon -92.84 Pf 8 km SISMO Magnitud 4.0 Loc 136 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 03/05/26 23:54:31 Lat 13.82 Lon -93.06 Pf 11 km

¿Cuándo y por qué se activa la alerta sísmica?

La alerta sísmica es un servicio de suma importancia en México y su función principal es prevenir tragedias. Si bien no puede calcular con exactitud los daños que pudiera ocasionar un temblor, sí logra que la población logre implementar medidas para salvar lo más importante: la vida.

Los altavoces de la Alerta Sísmica son parte importante para la población. / Foto: Cuarto Oscuro

La alerta sísmica se activa cuando cumple los siguientes criterios: cuándo un sismo es de magnitud mayor a 5 a menos de 170 km, o cuando la magnitud es superior a 5.5 a menos de 350 km; por último también se activa cuando la magnitud es superior a 6 grados, a gran distancia.

Son entre 20 y 120 segundos, antes del impacto, el tiempo que la alerta sísmica puede dar a la gente. Los altavoces, principalmente en la CDMX y zonas aledañas, son las que hacen lalabor de alertar. Recientemente el SASMEX implementó su servicio en todos los celulares, con o sin datos de navegación.

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