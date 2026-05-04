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Temblor hoy: ¿Cuál es el último sismo de este 4 de mayo de 2026 y dónde es el epicentro?

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Beto Cuevas se hace viral por cantar tras el sismo de esta mañana en la CDMX

En medio del caos por el sismo de esta mañana, el cantante sorprendió a todos cantando en la calle.

Por Redacción Por Esto!

4 de may de 2026

1 min

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Beto Cuevas se hace viral por cantar tras el sismo de esta mañana en la CDMX
Beto Cuevas se hace viral por cantar tras el sismo de esta mañana en la CDMX / Instagram:pablo.chagra

La mañana de este lunes, 4 de mayo, miles de capitalinos, vivieron una vez más un sismo que tomó por sorpresa a la Ciudad de México. Sin embargo, el cantante, Beto Cuevas decidió tomar su guitarra en plena evacuación para regalarse un poco de paz a las personas que pasaban.

El cantante decidió improvisar e interpretar una canción, mientras los demás se encontraban muy tensos por el sonido de la alerta. El sismo ocurrió a las 9:15, por lo que todos los protocolos de seguridad de la capital mexicana se activaron.

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Beto Cuevas estaba en las instalaciones de Exa FM en la colonia Anzures, donde tenía una entrevista con Jessi Cervantes, esto porque está promocionando su próxima presentación en el Lunario del Auditorio Nacional.

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Tras el sonido de la alerta sísmica, el cantante salió junto a su equipo, pero ya que tuvieron el permiso de volver a sus actividades normales. Beto decidió tocar su guitarra los acordes de “Enjoy the Silence”.

Las personas que pasaban tomaron videos y disfrutaron de un momento único, mientras que Beto Cuevas trataba de calmar los nervios de todos con su música.

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