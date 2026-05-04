Alerta en crucero por hantavirus: qué es, síntomas y por qué preocupa este brote que dejó tres muertos

Un posible brote de hantavirus a bordo de un crucero en el océano Atlántico ha encendido las alertas sanitarias internacionales, luego de que se reportara la muerte de tres personas y la confirmación de al menos un caso de esta enfermedad poco común.

Las autoridades sanitarias mantienen bajo investigación otros posibles contagios, mientras se analiza el origen de la propagación dentro de la embarcación.

El incidente ocurrió en el barco que realizaba una ruta entre Argentina y Cabo Verde, lo que ha generado cuestionamientos sobre cómo pudo surgir el contagio en un entorno aparentemente controlado como un crucero.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

El hantavirus es un grupo de virus que se transmite principalmente por roedores, a través de su orina, saliva o excrementos. La infección en humanos suele ocurrir cuando se inhalan partículas contaminadas suspendidas en el aire, especialmente en lugares cerrados o poco ventilados.

También puede adquirirse al tener contacto con superficies contaminadas o, en casos raros, por mordeduras de roedores. Solo una variante específica, originaria de Sudamérica, ha demostrado transmisión entre personas, aunque este tipo de contagio es poco frecuente.

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Síntomas del hantavirus: de gripe a complicaciones graves

En sus primeras etapas, la enfermedad puede confundirse con un cuadro gripal, ya que presenta fiebre, fatiga, dolor muscular y escalofríos. Sin embargo, conforme avanza, puede derivar en complicaciones severas.

Dependiendo de la variante, el virus puede provocar dos tipos de afecciones graves: una que afecta los riñones y otra que impacta directamente en los pulmones. En este último caso, los pacientes pueden desarrollar dificultad respiratoria aguda, acumulación de líquido en los pulmones y, en situaciones críticas, insuficiencia orgánica.

Las tasas de mortalidad varían, pero en algunos casos pueden alcanzar niveles elevados, especialmente cuando se presentan síntomas respiratorios severos.

¿Por qué preocupa el brote en el crucero?

Especialistas consideran que uno de los factores más inquietantes es la incertidumbre sobre el origen del brote. Entre las hipótesis se contempla la posible presencia de roedores en el barco o que algunos pasajeros se hayan infectado previamente durante escalas en tierra.

También se analiza la posibilidad de una transmisión poco común entre personas, aunque expertos señalan que este escenario es menos probable. La Organización Mundial de la Salud ha indicado que el riesgo para la población general sigue siendo bajo, pero mantiene vigilancia sobre el caso.

WHO is aware of and supporting a public health event involving a cruise vessel sailing in the Atlantic Ocean. To date, one case of hantavirus infection has been laboratory confirmed, and there are five additional suspected cases. Of the six affected individuals, three have died… pic.twitter.com/SqMAAZzoID — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 3, 2026

¿Existe tratamiento o forma de prevenir el hantavirus?

Actualmente no existe un tratamiento específico para esta enfermedad, por lo que la atención médica se centra en aliviar los síntomas y brindar soporte al paciente.

La prevención sigue siendo la principal medida de protección. Entre las recomendaciones destacan evitar la exposición a roedores, sellar espacios en viviendas, manejar correctamente los residuos y tomar precauciones al limpiar áreas contaminadas.

El brote en el crucero ha puesto nuevamente en el foco a este virus poco frecuente, subrayando la importancia de la vigilancia epidemiológica en entornos cerrados y de alta movilidad internacional.

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