El influencer Yulay fue amenazado con machete en Guerrero mientras entregaba juguetes

El pasado fin de semana, el popular influencer y youtuber mexicano Yulay (Julio César Fuentes Cruz) vivió un momento de alta tensión en el estado de Guerrero. Lo que comenzó como una caravana altruista para celebrar el Día del Niño, terminó en una confrontación directa cuando un hombre armado.

De acuerdo con lo visto en el video que se difundió en redes sociales, el hombre portaba un machete con el cuál amenazó en plena entrega de juguetes al creador de contenido. Este momento se volvió viral en diversas plataformas y ha sido comentado por los usuarios señalando la agresividad del sujeto.

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¿Cómo fue la agresión a Yulay en Guerrero?

Yulay se encontraba en la comunidad de Tecoanapa, Guerrero, una zona conocida por sus altos índices de marginación. El creador de contenido llegó con una camioneta cargada de juguetes, muñecas y, en algunos casos, cuatrimotos para premiar a niños con excelentes calificaciones.

Sin embargo, mientras convivía con los habitantes y realizaba las entregas, un hombre irrumpió en la escena de forma agresiva. El sujeto, quien aparentemente se encontraba en estado de ebriedad, blandió un machete exigiendo que el influencer entregará más juguetes.

Yulay :

Un hombre lo iba a hacer David Vidal con un machete.

🔪

No le gustaron los juguetes chafas que dio.

😳

¿Héroe o villano?

🤔#Yulay #DíaDelTrabajo pic.twitter.com/dTYLG9dq5I — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) May 2, 2026

En las grabaciones se escucha al hombre gritar: "Dale lo que es... aquí dale lo que vaya a ser", mientras amagaba al equipo de grabación. Fiel a su estilo, el youtuber mantuvo la calma y no respondió a la agresión. Incluso cuando los familiares del agresor intervinieron para quitarle el arma, Yulay pidió a los presentes que no golpearan al hombre.

Postura de Yulay tras ser amenazado con machete

Tras la viralización del video, Yulay minimizó el hecho en sus redes sociales, comentando que son riesgos a los que se expone al documentar y ayudar en zonas vulnerables del país. "Es parte de", expresó el creador, señalando que no lo tomaba de forma personal y que lo más importante era que los niños pudieran recibir sus regalos.

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