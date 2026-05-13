Combaten criaderos de mosquitos en Mérida previo a la temporada de lluvias

Ante el inicio de la temporada de lluvias y el aumento en la reproducción de moscos transmisores de enfermedades, el Ayuntamiento de Mérida puso en marcha una campaña de abatización en colonias y comisarías del municipio, estrategia preventiva con la que busca reducir riesgos de dengue, zika y chikungunya entre la población.

La campaña comenzó la semana pasada en las comisarías de Mérida y avanzará gradualmente hacia distintos sectores de la ciudad mediante brigadas encargadas de aplicar abate en depósitos de agua y orientar a las familias sobre las medidas necesarias para eliminar criaderos de mosquitos.

El director de Bienestar Humano del Ayuntamiento, Jesús Pérez Ballote, explicó que el objetivo principal es prevenir la proliferación del vector antes de que las lluvias generen condiciones propicias para su reproducción masiva.

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“Estamos concientizando que cualquier pequeño depósito de agua puede convertirse en criadero de moscos. Lo más importante es que también se está aplicando el abate, una sustancia que evita la proliferación”, dio a conocer el funcionario municipal.

Detalló que el abate es un químico diseñado específicamente para interrumpir el ciclo reproductivo de los mosquitos sin representar riesgos para seres humanos, animales o plantas. Su aplicación se realiza en recipientes donde el agua permanece almacenada o estancada, como cubetas, tinacos, floreros, tambos y otros contenedores domésticos.

Las autoridades advirtieron que la llegada de las precipitaciones incrementa la presencia de criaderos en patios y viviendas, situación que eleva el riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos, especialmente en zonas urbanas y comisarías con acumulación de cacharros o depósitos sin protección.

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Aunque todavía no existen cifras consolidadas sobre el número de viviendas atendidas durante la primera semana de labores, Pérez Ballote aseguró que la respuesta de la ciudadanía ha sido favorable y que las brigadas han logrado avanzar con buena aceptación en las comunidades visitadas.

El funcionario exhortó a las familias meridanas a mantenerse atentas a la llegada de los brigadistas y permitir el acceso a patios y jardines para efectuar la aplicación preventiva. Explicó que el personal autorizado porta camisa azul, chaleco institucional y credencial oficial, elementos que permiten a la población identificar a los trabajadores municipales.

Además de la abatización, el Ayuntamiento insistió en que la participación ciudadana será fundamental para evitar la propagación del mosquito transmisor. Entre las principales recomendaciones se encuentra eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios patios y azoteas, desyerbar terrenos, limpiar canaletas y conservar tapados los depósitos de agua.

Las autoridades recordaron que estas acciones complementan el efecto del abate y ayudan a disminuir la presencia del mosquito en viviendas y espacios públicos.

Como parte de la estrategia preventiva, también se mantiene en operación el programa Mérida Verde, mediante el cual contenedores itinerantes son trasladados a colonias y comisarías de la ciudad para recibir cacharros y residuos que pueden convertirse en criaderos potenciales.