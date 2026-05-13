Apagón de ocho horas afecta a colonias Centro, Banco de Piedra y Pénjamo de Sabancuy

El miércoles alrededor de la una de la madrugada se cayeron dos cuchillas en la colonia Centro, lo que ocasionó que parte de dicha colonia, así como la colonia Banco de Piedra y la colonia Pénjamo, se quedaran sin el servicio de energía eléctrica por alrededor de ocho horas.

Debido al apagón que se registró en la madrugada del miércoles, cientos de pobladores se quedaron sin el servicio de energía eléctrica, viéndose afectados por el intenso calor, lo que provocó que muchos pasaran mala noche.

Ante el problema de los apagones tan seguidos, los pobladores piden que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cambie los cables viejos, ya que se revientan con facilidad, y que coloquen más transformadores de energía eléctrica para evitar sobrecargas en las líneas y que se voten las cuchillas.

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Valdemar Arenas Lara, vecino de la colonia Pénjamo, dijo que la CFE debe tomar cartas en el asunto para resolver el problema de los apagones, cada vez más frecuentes, que perjudican a los usuarios al dañar sus aparatos eléctricos y echar a perder los alimentos en el refrigerador.

Comentó que se quiere un mejor servicio, ya que hay incertidumbre diaria por no saber en qué momento se va a ir la luz, lo que los perjudica por el calor al no poder usar ventiladores. Señaló que desde hace años los apagones seguidos afectan a la población.

Por su parte, Salvador García Gómez dijo que hay que exigirle más a la CFE para que coloque más transformadores, ya que los apagones han sido frecuentes y cuando empiecen las lluvias el problema será peor.

Declaró que con los apagones se pierden los alimentos y, debido a que no hay cuadrilla de CFE en la zona, tardan mucho en resolver el problema. Por último, señaló que los apagones los perjudican al dejarlos sin energía eléctrica por muchas horas, por lo que esperan un mejor servicio para no vivir con la incertidumbre de quedarse sin luz en cualquier momento.