Claudia Sheinbaum inicia primera gira de trabajo en Campeche

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizará su primera gira de trabajo por Campeche, presuntamente para conocer los avances en la implementación del Plan Campeche, que busca la autosuficiencia alimentaria, así como trascendió que será inaugurada la Planta Pasteurizadora.

Durante su conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”, la jefa del Ejecutivo federal dio a conocer que tendrá un “fin de semana cargado” con una gira por la Península de Yucatán, que iniciará este viernes, Día del Maestro en Campeche, para continuar en Yucatán con diversas revisiones, entre ellas el Tren Maya de carga.

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Cabe recordar que la última visita de la mandataria federal fue el pasado 15 de noviembre, cuando acudió a Palizada para la entrega de recursos del programa “Pensión Mujeres Bienestar”, además de comprometerse ante miles de campechanos a reconstruir la carretera de acceso al municipio.

En cada visita que ha realizado la Presidenta a Campeche, no solo ha llegado para el inicio de obras, entrega de recursos o supervisión de proyectos, sino que paralelamente hace compromisos de acuerdo a las necesidades de los municipios, como lo hizo en Champotón con la promesa de construcción del Libramiento Carretero.