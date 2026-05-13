Fiesta termina en tragedia: Encuentran sin vida a una mujer en cuartería de Playa del Carmen

Encuentran el cuerpo de una mujer sin vida dentro de una cuartería de la colonia Ejidal, de esta ciudad de Playa del Carmen, presuntamente esto ocurrió luego de dos noches de fiesta, las autoridades ya investigan los hechos.

De acuerdo a los primeros reportes preliminares, presuntamente fueron dos días de fiesta marcada por el alcohol, sustancias tóxicas y hasta detonaciones de arma de fuego, esto presumen que derivó con la muerte de la mujer.

Noticia Destacada Encuentran sin vida a un hombre dentro de una cuartería en Playa del Carmen

El hallazgo se reportó este miércoles en un inmueble ubicado sobre la calle 30, entre las avenidas 95 y 100, de la colonia Ejidal de Playa del Carmen, donde vecinos informaron a las autoridades que desde hace dos días el sitio se había convertido en escenario de una reunión desenfrenada.

Datos extraoficiales, el organizador presuntamente solicitó los servicios de una escort para continuar la desenfrenada fiesta, sin embargo, horas después descubrió que la mujer ya no respiraba y que presentaba sangre en la nariz.

Luego del reporte, en el lugar llegaron los paramédicos quienes de inmediato trataron de brindar los primeros auxilios pero confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por su parte elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguraron a una persona que permanecía en el sitio.

En la escena llevaron los agentes de la Fiscalía General de Quintana Roo para realizar las diligencias correspondientes, poco después trasladaron el cuerpo de la scort a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y determinar la causa exacta del fallecimiento.