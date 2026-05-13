Sheinbaum Pardo defiende elección de Rubén Rocha en Sinaloa y niega pruebas de irregularidades

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió la legitimidad de la elección de 2021 en Sinaloa, en la que resultó ganador el morenista Rubén Rocha Moya, hoy señalado por la Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que dicho proceso electoral fue revisado y validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sin que se acreditaran pruebas de irregularidades, violencia o intervención criminal.

Sheinbaum señaló que, si en su momento existían elementos para cuestionar la elección, estos debieron presentarse ante las autoridades electorales o ante la Fiscalía General de la República.

Presidenta cuestiona señalamientos cinco años después

La mandataria criticó que ahora, en 2026, se cuestione la legalidad de la elección de 2021, cuando las autoridades mexicanas ya habían confirmado la validez del proceso.

De acuerdo con Sheinbaum, no hubo denuncias ni pruebas que permitieran abrir una investigación sobre presuntas irregularidades en los comicios de Sinaloa.

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También recordó que en ese momento el Instituto Nacional Electoral estaba encabezado por Lorenzo Córdova.

La presidenta afirmó que, si el INE hubiera tenido pruebas de anomalías o violencia durante la elección, debía haberlas presentado ante el Tribunal Electoral.

Sheinbaum dice que elección ya fue validada por la ley mexicana

Claudia Sheinbaum sostuvo que los señalamientos recientes ya habían sido revisados dentro del marco legal mexicano y que no existe una denuncia formal sobre ese proceso electoral.

La mandataria insistió en que todas las autoridades correspondientes validaron la elección en la que ganó Rubén Rocha Moya, por lo que, desde su perspectiva, no hay elementos jurídicos que pongan en duda el resultado de 2021.

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