Karely Ruiz revela la verdad tras la historia del “fan” que se tatuó su cara.

La historia del "fan" que se tatuó el rostro de Karely Ruiz ha dado un giro inesperado, lo que comenzó en 2024 como un polémico video viral y un concurso de lealtad extrema, ha sido finalmente aclarado por la propia modelo regiomontana en una reciente entrevista con Yordi Rosado.

La controversia se remonta a principios de 2024, cuando Karely lanzó una dinámica en la que prometía un "premio especial" a quien se tatuara su imagen. Un joven aceptó el reto y el video del encuentro se filtró rápidamente; sin embargo, la modelo ha explicado toda la verdad detrás de este encuentro.

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¿Cuál es la verdad del “fan” que se tatuó la cara de Karely Ruiz?

Durante la charla con Yordi Rosado, Karely Ruiz dejó boquiabiertos a sus seguidores al confesar que el joven que se volvió tendencia por tatuarse su cara y protagonizar un video íntimo con ella terminó convirtiéndose en su esposo; mismo con el que mantiene una relación y es padre de su hija.

Ruiz detalló que, aunque en su momento se manejó como un encuentro con un "fanático cualquiera" para cumplir un reto, la química entre ambos fue inmediata tras el primer encuentro. "Fue mi esposo, la verdad. Me gustó desde que vi su foto y cuando nos conocimos para lo del tatuaje, la conexión fue real", explicó la influencer.

Ruiz reveló que más de 80 personas se tatuaron su cara en diversas partes del cuerpo motivadas por el impacto del primer video. Sin embargo, aclaró que la elección de aquel primer ganador no fue al azar. Ella admitió que le pidió ver su rostro antes de aceptar el encuentro porque le pareció "guapo", lo que desmiente que era un desconocido.

Karely Ruiz entrega premios a fans que se tatuaron su cara

Después de que el encuentro entre Karely y el joven se volviera viral, muchos usuarios acusaron de que todo había sido un montaje o un fraude publicitario, esto llevó a Karely a mantenerse en silencio durante mucho tiempo, limitándose a entregar premios económicos de hasta 200 mil pesos a otros seguidores que también se tatuaron su rostro.

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