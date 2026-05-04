Flores subirán 20% en el Día de las Madres

Para la celebración del Día de las Madres, donde las flores se vuelven uno de los elementos más significativos no solo para las mamás vivas, sino también para quienes ya trascendieron, comerciantes del ramo floral reportaron que el costo de este producto será alrededor del 20 por ciento mayor en comparación con los precios actuales, derivado de que los productores se aprovechan de la demanda, pues pese a la crisis económica, siempre se regala un detalle natural en el 10 de mayo.

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Judith del Carmen de la Cruz Martínez, comerciante de la zona de las flores en la calle 47, dijo que ya se preparan para una de las fechas más importantes del año respecto a las ventas, sin embargo, al encontrarse con precios mayores por parte de sus proveedores, están realizando estrategias de venta y ajustes en el precio final para que los clientes no se vean tan afectados en su presupuesto.

Señaló que desde días previos comenzaron a coordinarse con proveedores para garantizar el abasto de productos, principalmente destinados a visitas al panteón y regalos para las madres. Explicó que los arreglos florales registrarán un incremento del 20%, derivado del costo de transporte y la gasolina.

Ante el incremento, comentó que optarán por ajustar la cantidad de flores en los ramos, pasando de docenas a composiciones de dos o tres piezas, complementadas con otras variedades más económicas.

Detalló que habrá arreglos sencillos desde 120 pesos, canastas, ramos, diseños en forma de corazón y opciones con globos. Algunas flores finas como gerberas, lirios, tulipanes y hortensias tendrán precios más elevados. Una flor sencilla podrá encontrarse desde 50 pesos, mientras que rosas o gerberas costarán entre 80 y 100 pesos, y el girasol rondará los 120 pesos.

Informó que la venta iniciará desde el jueves y se extenderá hasta el domingo 10 de mayo, periodo en el que esperan un importante movimiento comercial. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a anticipar sus compras y considerar su presupuesto, asegurando que habrá alternativas para todos.