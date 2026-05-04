Vecinos de Tepakán denuncian construcción irregular de funeraria

Vecinos de Tepakán mostraron su inconformidad por la construcción de una funeraria en un terreno que habían dejado como camino para la posible ampliación de la colonia. A pesar de acudir a la comisaría municipal, la representante identificada como “Denise” presuntamente no les hizo caso, argumentando que ella es la autoridad de la localidad.

Según explicaron los vecinos, la propia comisaria fue quien autorizó la construcción, a favor de su hijo, dueño de una funeraria en la cabecera, donde actualmente pagan renta. Con la apertura de este nuevo local dejarían de pagar ese alquiler, aunque afectará a decenas de familias con viviendas pegadas a la obra.

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Los habitantes hicieron un llamado urgente a las autoridades para verificar lo que consideran una construcción irregular, ubicada en terrenos ejidales del municipio de Calkiní.

Aseguran que esos predios estaban destinados a servir como carretera para una nueva colonia a la salida de Tepakán, y denuncian además la venta ilegal de terrenos ejidales y de la exvía férrea por parte de la comisaría municipal.

Los vecinos afirmaron que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias, ante lo que perciben como un uso indebido de la autoridad, que permite la venta ilícita de terrenos ejidales y su conversión en construcciones privadas, cuando se tenían proyectados como caminos o accesos.

Adelantaron que seguirán insistiendo ante las autoridades para impedir que se concrete la construcción de la funeraria.