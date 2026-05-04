Muere Alex Ligertwood a los 79 años de edad, exvocalista de la banda Santana

El mundo de la música se encuentra de luto, tras darse a conocer el fallecimiento de una leyenda, nos referimos a Alex Ligertwood, quien fuera el vocalista de Santana. El famoso perdió la vida el pasado 30 de abril a los 79 años.

La información fue confirmada por su hija Merci y su esposa, Shawn Brogan, quien le dedicó un emotivo mensaje para darle el último adiós. Por medio de su cuenta oficial de Facebook, publicó una serie de fotografías, acompañado de unas sensibles palabras.

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¿De qué murió Alex Ligertwood?

Hasta el momento, los familiares de Alex Ligertwood no han revelado mucho al respecto, el portal Page Six, aseguró que el cantante tenía algunos problemas de salud, los cuales le fueron pasando factura. Aunque su esposa, reveló que falleció en total tranquilidad, acompañado de su perrito Bobo

Así se despidió su esposa Shawn Brogan en redes sociales, quien aseguró que él tenía amor por la música.

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"Con profunda tristeza y dolor, anuncio el fallecimiento de mi querido Alex Ligertwood, mi esposo durante 25 años (nos conocimos durante 36). Alex falleció en paz mientras dormía, con su perrito Bobo a su lado, ayer. Alex era muy querido. Si lo conocías, lo querías. Conmovió a muchos con su extraordinaria voz. Era pura pasión. Lo que más le gustaba en la vida era hacer música, cantar y compartir su don con nosotros (...) Siempre te amaré, mi querido Alex. Descansa en paz. Vuela alto y canta con los ángeles, mi amor. Por favor, recen por mí y su familia: Lynn y Stewart Locke, Alex, Jenny, Kali, Merci y Marilo"

Alex Ligertwood, nació en Glasgow, Escocia, tuvo un gran talento único para la música, al ser guitarrista, cantante y baterista. Sin embargo, el punto más alto de su carrera fue siendo el vocalista de la banda Santana, donde tuvo cinco etapas entre 1979 y 1994.

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