Colegio de Médicos alerta por riesgo de sarampión en Campeche

El Colegio de Médicos de Campeche A.C. alertó que los contagios de sarampión en el Estado continuarán registrándose debido a la movilidad de la población, principalmente en la capital, Escárcega y Carmen, consideradas zonas de paso. Llamó a la ciudadanía a no bajar la guardia y adoptar medidas de prevención como el lavado constante de manos y el uso de cubrebocas.

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La Secretaría de Salud (SSA) confirmó este fin de semana dos nuevos casos sospechosos en la entidad, sumando a los nueve casos confirmados en Campeche. A nivel nacional se han reportado 10 mil 350 casos y 37 defunciones, mientras que en la Península de Yucatán Quintana Roo registra 185 contagios y Yucatán cerca de 30.

El especialista Adrián Mellado González recordó que los casos en Campeche han sido importados, aunque advirtió que la movilidad en puntos estratégicos como San Francisco de Campeche y Escárcega podría generar nuevos brotes. Reiteró que la vacunación es la principal medida de protección, especialmente en menores de 40 años sin esquema completo, además de mantener hábitos como el lavado de manos, uso de cubrebocas y evitar aglomeraciones.