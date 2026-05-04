Profepa reduce clausura en relleno sanitario de Kanasín, pero mantiene restricciones

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el pasado 27 de abril determinó modificar la medida de seguridad impuesta al relleno sanitario de Kanasín, en Yucatán, pasando de clausura total temporal a clausura parcial temporal.

La decisión se tomó tras verificar el cumplimiento de tres medidas de urgente aplicación, aunque la autoridad aclaró que esto no implica la regularización total del sitio.

De acuerdo con el reporte oficial, del total de 27 medidas impuestas al relleno sanitario —cuatro de urgente aplicación y 23 correctivas— la empresa operadora ha acreditado apenas un 17% de cumplimiento. El sitio, identificado como “Basurero municipal Kanasín”, es operado por Saneamiento SANA, S.C. de R.L.

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Las irregularidades fueron detectadas durante una inspección realizada los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025, en la que la Profepa documentó incumplimientos a la NOM-083-SEMARNAT-2003. Entre las principales fallas se encontraron la ausencia de sistemas adecuados para el manejo de lixiviados, falta de venteo de biogás y deficiencias en la infraestructura básica del sitio.

Estos incumplimientos representan un riesgo ambiental crítico, especialmente por la vulnerabilidad del sistema kárstico de la región, caracterizado por su alta permeabilidad y nivel freático somero.

Ante ello, la Profepa impuso inicialmente la clausura total temporal, condicionada al cumplimiento de cuatro medidas urgentes, entre ellas la instalación de un sistema de captación y recirculación de lixiviados, análisis de su peligrosidad, implementación de venteo de biogás y reparación de la geomembrana.

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En visitas de verificación posteriores, la autoridad constató avances en tres de estas acciones: la reparación de la geomembrana, la realización de análisis CRIT y la instalación de un sistema de venteo de biogás.

No obstante, el sistema de captación, conducción y recirculación de lixiviados continúa en construcción, por lo que se considera incumplido, al ser una de las medidas más críticas para evitar la contaminación del subsuelo y acuíferos.

Además de estas acciones urgentes, la Profepa ordenó 23 medidas correctivas adicionales, de las cuales solo cinco presentan algún nivel de cumplimiento, como el registro de residuos en báscula, control de operaciones y caracterización de lixiviados.

Sin embargo, persisten pendientes relevantes, entre ellos estudios técnicos previos, monitoreo ambiental, drenaje pluvial, control de fauna nociva y programas de remediación y compensación ambiental.

La modificación a clausura parcial permite ahora el ingreso de residuos hasta en un 50% del volumen previamente reportado, medida que se mantendrá vigente hasta que se concluya el sistema de manejo de lixiviados.

Al respecto, la Profepa advirtió que continuará con visitas de verificación constantes y que la clausura no será levantada en su totalidad hasta que se cumplan todas las medidas de urgente aplicación, mientras que las correctivas deberán ser atendidas en su totalidad bajo supervisión de la autoridad ambiental.