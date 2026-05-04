Aumenta afluencia de compradores en el Centro de Seyé previo al Día de las Madres

La proximidad del Día de las Madres, una de las fechas con mayor impacto en el calendario comercial de la región, ya genera un dinamismo inusitado en los sectores económicos locales, ya que comerciantes y vendedores instalados en los accesos principales del Centro de Seyé han registrado ventas favorables por encima de lo habitual.

Este repunte temprano en el flujo de visitantes superó las expectativas iniciales de los locatarios, quienes observaron una afluencia constante de familias que decidieron anticipar sus compras para evitar las aglomeraciones propias de la festividad.

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Durante el fin de semana, los clientes se dedicaron a la selección minuciosa de obsequios, la consulta de precios y el apartado de artículos específicos, tanto con los tianguistas en la entrada de la iglesia de San Bartolomé Apóstol, como en el primer cuadro de la cabecera.

Los reportes de los vendedores destacaron que el interés de la población se centró en la verificación de tallas, la disponibilidad de prendas y la elección de fragancias, factores determinantes para asegurar el regalo ideal; y esta actividad previa sugiere un cambio en los hábitos de consumo, donde la planificación cobra relevancia para garantizar la calidad de los productos adquiridos.

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Por su parte, los representantes del sector comercial y los dueños de tiendas de ropa y novedades manifestaron un optimismo renovado ante el panorama actual, puesto que, según sus estimaciones, el incremento en las transacciones alcanzará niveles cercanos al 40 por ciento en relación con cualquier jornada habitual de ventas.

El calendario de proyecciones indicó que el repunte definitivo iniciará el próximo jueves y se intensificará durante el viernes. No obstante, el pico máximo de actividad económica ocurrirá el sábado y el domingo, días en los que el comercio local operará a su máxima capacidad.