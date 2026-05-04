Cae en Colombia operador clave del Cártel de Sinaloa: lo vinculan con tráfico de fentanilo a EU

La policía colombiana confirmó la detención en el aeropuerto internacional de Bogotá de Jorge Espinoza Peña, alias “Alex”, un ciudadano mexicano identificado como presunto operador financiero y logístico del Cártel de Sinaloa, con vínculos en el tráfico internacional de fentanilo.

El arresto se llevó a cabo mediante una operación coordinada entre la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) de Colombia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, país que ya había solicitado su extradición por cargos relacionados con narcotráfico.

¿Quién es “Alex” y por qué era buscado?

De acuerdo con autoridades colombianas, “Alex” es considerado una pieza clave dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa, particularmente en el manejo de recursos financieros y logística para el tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.

El detenido, originario de Cosalá, Sinaloa, era requerido por una corte federal del distrito este de Nueva York, donde enfrenta acusaciones relacionadas con el tráfico de fentanilo, una de las drogas que más preocupa a las autoridades estadounidenses por su impacto en la salud pública.

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Buscaba fortalecer redes criminales en Colombia

Las investigaciones señalan que su llegada a territorio colombiano tenía como objetivo establecer vínculos con organizaciones locales del narcotráfico, con el fin de ampliar las rutas de distribución de drogas sintéticas.

Además, autoridades indicaron que también intentaba evadir la acción de la justicia en México, trasladándose a Colombia como posible refugio.

Un objetivo prioritario para agencias internacionales

El subdirector de la Dijin, Ferney Martín Romero, calificó al detenido como un “objetivo de alto valor”, debido a su papel dentro de la estructura criminal y a la relevancia de sus operaciones financieras.

Según los reportes, los recursos obtenidos por “Alex” a través del tráfico de fentanilo eran reinvertidos en el fortalecimiento logístico y operativo del Cártel de Sinaloa, lo que facilitaba su expansión a nivel internacional.

Según las autoridades, alias 'Alex' era un enlace financiero y logístico fundamental en la comercialización de esta droga hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.

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Proceso de extradición en curso

Tras su captura, Espinoza Peña fue trasladado a instalaciones de la Dijin en Bogotá, donde permanecerá bajo custodia mientras se avanza en el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.

Hasta el momento, no se ha precisado a qué facción del Cártel de Sinaloa pertenece, aunque las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer su red de operaciones.

El caso refuerza la cooperación internacional en el combate al narcotráfico y pone en evidencia el alcance global de las organizaciones criminales mexicanas.

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