Édgar Vivar actor de “El Chavo del 8”; se someterá a una cirugía a sus 77 años

El querido actor mexicano Édgar Vivar, mundialmente reconocido por sus icónicos personajes del "Señor Barriga" y "Ñoño" en El Chavo del 8, ha generado preocupación entre sus seguidores tras anunciar que deberá someterse a una compleja intervención quirúrgica a sus 77 años.

El actor ha generado suspenso al confirmar que su enfermedad cardíaca y sus cinco stents complican este procedimiento quirúrgico. Y es que; de acuerdo con lo señalado por Vivar, los stents obligan al equipo médico a tener más cuidado pues esto podría provocar problemas durante la operación.

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¿De qué será operado Édgar Vivar actor de “El Chavo del 8”?

Vivar reveló que padece una desviación en la columna vertebral, un problema que se ha agravado con el paso del tiempo debido a su edad. Aunque inicialmente intentó tratar el dolor y la movilidad mediante terapias, el actor confirmó que el tratamiento ya no es suficiente y que la cirugía de rectificación es, en sus palabras, "irremediable".

La preocupación principal de los médicos no solo radica en la complejidad de la operación, sino en la condición cardíaca preexistente del actor. Él mismo detalló que cuenta con cinco stents (pequeños tubos de malla para mantener abiertas las arterias) en las coronarias, lo que eleva el nivel de riesgo del procedimiento quirúrgico.

Debido a la magnitud de la intervención, Édgar Vivar deberá alejarse de los escenarios y de los sets de grabación durante un tiempo considerable. Se estima que el periodo de reposo absoluto será de seis meses, tiempo necesario para asegurar que la columna sane correctamente y evitar complicaciones cardiovasculares.

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