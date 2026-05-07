¿Eleazar Gómez tiene problemas de dinero tras ganar 'La Granja VIP'?

Recordemos que hace varios meses, el cantante Eleazar Gómez fue uno de los participantes de ‘La Granja VIP’, teniendo una actuación muy polémica, pues tuvo varios enfrentamientos con algunos compañeros. Sin embargo, para sorpresa de muchos, terminó ganando el segundo lugar.

Todo parecía indicar que su carrera iba a despegar, pero desde que salió del reality, Eleazar Gómez decidió alejarse de los reflectores, ahora se ha revelado que podría estar pasando por una fuerte crisis económica, ya que gastó el dinero ganado y no aceptó tener nuevos proyectos.

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¿Qué está pasando con Eleazar Gómez?

Aunque tuvo varias polémicas en el reality con Alberto del Río y la influencer Kim Shantal, el actor fue uno de los participantes más queridos. Ahora, después de un año de salir del programa, parece que se encuentra pasando por complicaciones de dinero.

La información ha sido revelada por el periodista Ernesto Buitrón, quien compartió la compleja situación que vive Eleazar Gómez.

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“Eleazar Gómez está pasando por una situación económica un poco complicada. Él trabajó en ‘La Granja VIP’, pero resulta que está en este momento gastándose toda la lana, ya se gastó todo y todos los proyectos que le han llegado a todos se han negado porque está otra vez en la fiesta (…) Le ha dicho a su mánager que no quiere trabajo porque no se le antoja, pide que lleven a su novia”

Hasta el momento, no se ha confirmado esta información, mientras que el actor ha mantenido el silencio en redes sociales.

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