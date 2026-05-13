Entre arepas y ramadas, Peto celebra a San Isidro Labrador

Más de 70 Ramadas fueron subidas en honor a San Isidro Labrador como parte de las tradicionales festividades dedicadas al protector del campo y los campesinos en el municipio de Peto.

Desde tempranas horas, integrantes del gremio de san Isidro Labrador grupo 1 participaron en esta tradición realizada en la vivienda de la familia Chi Caamal, ubicada en la calle 36 x 47 de la colonia Felipe Carrillo Puerto.

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Guadalupe Montejo, encargada de las Ramadas, señaló que días antes comenzaron los preparativos con la molienda, el nixtamal y la elaboración de las tradicionales arepas que forman parte de estas ofrendas.

Añadió que cada Ramada se entrega con gran devoción y puede incluir arepas, refrescos, pan, galletas e incluso apoyo económico, como muestra de agradecimiento por la salud, el trabajo y las bendiciones recibidas.

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La actividad concluyó poco después de las 7:00 de la mañana entre un ambiente de fe, convivencia y tradición. Los festejos continuarán el próximo 15 de mayo con actividades especiales en honor a san Isidro Labrador.