Comemos Todos Quintana Roo: ¿Cómo consultar el saldo de mi tarjeta y cuáles son las tiendas participantes?

Los beneficiarios y beneficiarias de Comemos Todos Quintana Roo recibirán su apoyo económico hasta hoy miércoles 13 de mayo por medio de su tarjeta Bienestar ligada al programa.

Una vez recibido el deposito, se podrán adquirir insumos en ciertas tiendas y supermercados del estado, siempre y cuando las comprar estén activadas.

Noticia Destacada Pagos Bienestar 2026: ¿Quiénes cobran hoy 13 de mayo en Quintana Roo?

¿Cómo consultar tu saldo de Comemos Todos?

El beneficiario deberá ingresar a la página programas.ketherlife.com/login y capturar tanto la CURP como el No. de Cliente, el cual se encuentra en el reverso de la tarjeta.

Tiendas participantes

Chedraui

Soriana

Súper Aki

Willys

¿De cuánto es el apoyo económico?

La ayuda económica a las personas beneficiarias se deposita de manera bimestral, siendo en este caso la cantidad de $1, 420.00 pesos, el cual puede utilizarse solo para la adquisición de productos que conforman la canasta básica.