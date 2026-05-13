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Comemos Todos Quintana Roo: ¿Cómo consultar el saldo de mi tarjeta y cuáles son las tiendas participantes?

Hoy 13 de mayo será el último día de dispersión del apoyo económico, el cual se reflejará en las tarjetas del bienestar.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

13 de may de 2026

1 min

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El apoyo económico se deposita directamente en las tarjetas de personas beneficiarias
El apoyo económico se deposita directamente en las tarjetas de personas beneficiarias / Especial

Los beneficiarios y beneficiarias de Comemos Todos Quintana Roo recibirán su apoyo económico hasta hoy miércoles 13 de mayo por medio de su tarjeta Bienestar ligada al programa.

Una vez recibido el deposito, se podrán adquirir insumos en ciertas tiendas y supermercados del estado, siempre y cuando las comprar estén activadas.

El último día de los pagos será el 27 de noviembre

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¿Cómo consultar tu saldo de Comemos Todos?

El beneficiario deberá ingresar a la página programas.ketherlife.com/login y capturar tanto la CURP como el No. de Cliente, el cual se encuentra en el reverso de la tarjeta.

Tiendas participantes

  • Chedraui
  • Soriana
  • Súper Aki
  • Willys

¿De cuánto es el apoyo económico?

La ayuda económica a las personas beneficiarias se deposita de manera bimestral, siendo en este caso la cantidad de $1, 420.00 pesos, el cual puede utilizarse solo para la adquisición de productos que conforman la canasta básica.

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