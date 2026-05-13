Hacienda busca convencer a S&P con acciones tras bajar perspectiva de México a negativa

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, aseguró que el Gobierno federal buscará convencer con acciones a las calificadoras, luego de que Standard & Poor’s (S&P) redujera de estable a negativa la perspectiva de la deuda soberana de México.

Durante un foro organizado por un periódico de circulación nacional, el funcionario sostuvo que la administración de Claudia Sheinbaum confía en que las medidas fiscales aplicadas serán suficientes para que S&P regrese la perspectiva del país a su nivel previo.

Amador Zamora destacó que México conserva el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan la deuda pública nacional, por lo que defendió que el país mantiene acceso a financiamiento y credibilidad en los mercados.

¿Qué dijo Hacienda sobre el déficit fiscal?

El titular de Hacienda afirmó que México logró reducir el déficit fiscal de 5.8 por ciento a cerca de 4.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2025, una baja de 1.5 puntos porcentuales que, según dijo, no se observaba desde hace décadas.

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El funcionario señaló que este ajuste demuestra el compromiso del Gobierno federal con una trayectoria de convergencia fiscal y sostenibilidad de largo plazo.

También explicó que las principales fuentes de financiamiento del sector público son internas, con inversionistas institucionales mexicanos y en moneda local, mientras que el financiamiento externo opera como complemento.

S&P advierte riesgos por bajo crecimiento y Pemex

La decisión de S&P mantuvo las calificaciones soberanas de México en BBB para deuda de largo plazo en moneda extranjera y BBB+ en moneda local, pero cambió la perspectiva a negativa.

La agencia señaló riesgos por una consolidación fiscal lenta, bajo crecimiento económico, mayor deuda y una carga de intereses más elevada.

📢 #ComunicadoDePrensa



S&P Ratifica la Calificación Crediticia de México.



S&P Global Ratings ratificó la calificación de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera de México en BBB, con lo cual el país mantiene el grado de inversión.



La agencia destacó la solidez… pic.twitter.com/2nb9DjyPGR — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 13, 2026

También mencionó presiones relacionadas con el apoyo fiscal a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

Amador Zamora defendió que Pemex muestra avances financieros, al señalar que su deuda bajó de 5.4 a 4 por ciento del PIB, su nivel más bajo desde 2002. Además, recordó que Fitch y Moody’s reconocieron mejoras en la petrolera durante 2025.

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