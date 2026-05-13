Arturo Carmona rompe el silencio y le manda polémico mensaje a Alicia Villarreal

Todo parece indicar que las cosas alrededor de Alicia Villarreal se ponen cada día más tensas, pues desde que anunció su separación de Cruz Martínez, la cantante ha dado mucho de qué hablar. Incluso, comenzó un proceso legal en contra del productor.

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Esta situación generó un sinfín de comentarios de algunas personas cercanas, uno de ellos fue Arturo Carmona, quien se ha mostrado muy a favor de Cruz Martínez. Sin embargo, durante la celebración del Día de las Madres, el actor habló bien de Alicia Villarreal, quien es la madre de su hija, Melenie Carmona.

Arturo Carmona habló sobre la forma de educar de Alicia Villarreal

Por medio de sus redes sociales, compartió un mensaje en donde dedicó unas palabras a Alicia Villarreal, mostrando el cariño, respeto y mucho agradecimiento por la forma en que educó a su hija.

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El programa de espectáculos Ventaneando, retomó las palabras de Arturo Carmona en su encuentro con los medios de comunicación.

“El mensaje que yo he tenido para ella siempre ha sido de agradecimiento, tenemos una hija maravillosa, hermosa, de la cual ella ha hecho un gran trabajo, se lo reconozco, se lo valoro y se lo aplaudo, es una mujer muy trabajadora, una mujer en todos los sentidos capaz de muchas cosas, y mi gratitud y mi cariño para siempre”

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