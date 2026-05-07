Guillermo del Toro recibe el galardón más importante del Instituto Británico del Cine

El director mexicano, Guillermo del Toro ha sido reconocido con el máximo galardón del British Film Institute (BFI), esto en una cena en la que participó la presidenta de la institución, Jay Hunt.

Tras el reconocimiento, Guillermo del Toro se convirtió en el primer mexicano en recibir dicho galardón, el cual le fue otorgado por su aportación al cine y su estilo artístico, el cual ha definido su obra en animación y live action, según lo mencionado por el BFI.

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Por su parte la directora Jay Hunt, también le dedicó unas palabras al cineasta mexicano, afirmando lo siguiente: “Se ha mantenido fiel a sí mismo, con una tenacidad y una grandeza inconfundibles. La fantasía puede cuestionar la historia, el terror puede denunciar la injusticia y los monstruos pueden revelar lo que significa ser humano”

Luego de recibir su galardón, Guillermo del Toro, tomó la palabra, donde aseguró que su alma siempre ha pertenecido a diferentes partes del mundo, aunque de forma física nació en nuestro país. Finalmente, agradeció al BFI, al que llamó como un faro de la cultura en un tiempo en donde se afirmaba que la cultura no importa.

En la ceremonia, también fueron galardonados otras figuras del cine, entre ellas:

David Lean

Bette Davis

Akira Kurosawa

Ousmane Sembène

Elizabeth Taylor

Michael Powell

Emeric Pressburger

Orson Welles

Thelma Schoonmaker

Derek Jarman

Martin Scorsese

Satyajit Ray

Yasujiro Ozu

Tom Cruise

Christopher Nolan

Laura Mulvey

Tilda Swinton

Barbara Broccoli

Michael G. Wilson

Spike Lee

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