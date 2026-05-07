Thalía se está separando de Tommy Mottola, esto se sabe sobre su relación

Una de las parejas más estables dentro del mundo del espectáculo es la que han formado por años, Thalía y Tommy Mottola, pues desde que comenzó su relación no han tenido polémicas públicas.

Recordemos que su romance comenzó cuando el productor Emilio Estefan, quien fue el encargado de presentarlos a finales de los años 90, por lo que este año estarían cumpliendo 26 años juntos.

Tras unirse en matrimonio, la cantante decidió mantener tanto su carrera profesional y vida privada, lejos de las polémicas, durante el tiempo que llevan juntos han tenido dos hijos: Sabrina Sakae y Matthew Alejandro.

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¿Qué está pasando entre Thalía y Tommy Mottola?

A lo largo de su relación, han existido algunos rumores de infidelidad, pero ahora ha tomado mucha fuerza la versión de que Thalía y Tommy Mottola, podrían estar viviendo un proceso de divorcio.

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De acuerdo con lo revelado por el periodista Javier Ceriani, la pareja estaría ya en el proceso legal para poder fin a su matrimonio, pero todo esto habría sido ocasionado porque Tommy Mottola fue relacionado con el caso de Diddy Combs.

Añadió que Thalía estaría viviendo en Miami y se habría ido a un departamento, con la finalidad de mantener su privacidad.

"Le habría pedido el divorcio porque ellos están separados. Thalía duerme en otra habitación y Tommy en otra. Las mucamas me contaron que Thalía se queda arriba hasta la tarde, cuando se le da la gana baja, pero ella no baja y después se produce para hacer sus lives en TikTok"

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