“No puede haber un proyecto que dañe el arrecife": Sheinbaum se pronuncia ante señalamientos de Perfect Day en Mahahual

Durante la conferencia de prensa de hoy miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció al respecto del megaproyecto turístico "Perfect Day" el cual se planea realizarle en Mahahual, Quintana Roo, explicando que su viabilidad dependerá completamente de que este no genere daños al arrecife de la zona.

Además aclaró que deberá ajustarse a las condiciones ambientes que determine la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

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En la conferencia, explicó que existen proyectos buenos, pero igualmente otros que no deben realizarse al verse implicados al sector ambiental o social.

“Hay proyectos buenos y hay proyectos que no pueden desarrollarse por razones ambientales o por razones sociales. En este caso, lo más importante en la manifestación de impacto ambiental que se presenta tiene que ver con conservar el arrecife que hay en esa zona”, expresó.

La mandataria recalcó que no se permitirá ninguna obra que ponga en riesgo al ecosistema marino de la zona, por lo que si el proyecto pretende seguir avanzando, se deberá realizarse en otra ubicación o bajo medidas estrictas.

“No puede haber un proyecto que dañe el arrecife de esa zona. Entonces, si se va a hacer, pues tiene que ser en otro lugar (…) o bajo ciertas condicionantes que ponga la Secretaría de Medio Ambiente”,.

Sheinbaum también se refirió a las críticas que se han generado, señalando que algunas responden únicamente a una postura de oposición, mientras que otras sí se fundamentan en preocupaciones reales por el medio ambiente.

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“Algunas críticas son por criticar todo, y otras críticas sí tienen que ver con la protección ambiental. Y eso es justamente lo que está revisando la Semarnat”.

El posicionamiento de la presidenta ocurre luego de que el Gobierno de Quintana Roo difundiera un comunicado respaldando la postura de Semarnat, reiterando que el proyecto no avanzará hasta que se revise a fondo la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y se garantice que no habrá consecuencias negativas para Mahahual.