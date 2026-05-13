Primavera llena de vida al zoológico La Reina de Tizimín con el nacimiento de una ninfa

La primavera continúa llenando de vida y buenas noticias al Parque Zoológico y Botánico La Reina de Tizimín, donde recientemente se registró el nacimiento de una pequeña ninfa, acontecimiento que ha despertado alegría entre trabajadores, visitantes y amantes de los animales.

Este nuevo brote se suma a la temporada de reproducción que actualmente se vive en el zoológico, donde también se han registrado nacimientos de distintas especies de aves y mamíferos, reflejando las condiciones adecuadas de cuidado y bienestar en las que se encuentran los ejemplares, informó su director, José Manuel Alcocer Perera.

Entre las especies que han tenido nuevas crías destacan las chachalacas y otras aves, además de mamíferos como venados, mapaches y jabalíes, convirtiendo esta primavera en una de las más especiales para el recinto natural. “Este pequeño nacimiento representa el cuidado, dedicación y bienestar que brindamos diariamente a cada una de las especies que habitan en nuestro zoológico”, destacaron.

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La nueva ave permanece bajo observación especializada y recibe atención constante para asegurar su adecuado desarrollo durante sus primeras semanas de vida, etapa considerada fundamental para su crecimiento saludable.

Trabajadores del zoológico señalaron que estos nacimientos son resultado del esfuerzo diario que se realiza en materia de alimentación, limpieza, vigilancia veterinaria y acondicionamiento de espacios naturales para cada especie.

El zoológico La Reina se ha consolidado como uno de los espacios recreativos y ambientales más importantes del municipio, no sólo por ser un sitio de convivencia familiar, sino también por su labor en la conservación y protección de diversas especies.

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Cada nacimiento representa además una oportunidad para fortalecer la conciencia ambiental entre niños y jóvenes que visitan el lugar, permitiéndoles conocer de cerca la importancia de respetar y cuidar la fauna.

Mientras la pequeña ninfa comienza sus primeros días de vida rodeada de atención y cuidados, en el parque zoológico continúan trabajando para garantizar el bienestar de todos los animales que forman parte de este espacio natural que sigue sorprendiendo a las familias tizimileñas y visitantes de la región.