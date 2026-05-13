Calor extremo dispara ventas de aires acondicionados en Mérida: ya cuestan hasta 10 mil pesos

Las altas temperaturas que afectan a Yucatán en las últimas semanas provocaron un incremento en la venta de aires acondicionados en comercios del Centro Histórico de Mérida, donde empleados reportaron una creciente demanda de estos equipos ante el intenso calor que prevalece en los hogares.

De acuerdo con trabajadores de establecimientos especializados, los sistemas de enfriamiento tienen precios que van de los 3 mil 100 hasta los 9 mil 999 pesos, dependiendo de su capacidad y características.

Además, varios negocios ofrecen promociones de pago a meses sin intereses, con plazos de entre seis y 13 mensualidades, así como entrega a domicilio, estrategias que han impulsado aún más las ventas durante la actual onda cálida.

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Comerciantes señalaron que la demanda de aires acondicionados ya supera a la de ventiladores eléctricos, debido a que estos últimos resultan insuficientes para enfrentar las temperaturas extremas que se registran en la entidad.

“Dicen que los yucatecos vivimos en el infierno y que estamos acostumbrados al calor intenso, pero jamás había sentido temperaturas tan extremas como las de estas semanas”, comentó una persona que acudió a cotizar equipos en un comercio del Centro, quien pidió omitir su nombre.

Otros clientes coincidieron en que los abanicos únicamente arrojan aire caliente durante gran parte del día, especialmente en viviendas con poca ventilación, convertidas prácticamente en hornos por las altas temperaturas.

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También señalaron que algunos modelos económicos de ventiladores presentan desgaste rápido debido al uso constante, pues las aspas de plástico terminan debilitándose o deformándose con el calor.

“Lo barato sale caro”, expresó otro consumidor, quien explicó que prefirió invertir en un aire acondicionado de mayor capacidad, pese al incremento que representará en el recibo de energía eléctrica.

Los compradores consideran que el confort y la posibilidad de descansar adecuadamente compensan el aumento en el consumo de electricidad, especialmente ante pronósticos que indican que las temperaturas extremas podrían extenderse hasta julio y agosto.

Uno de los clientes indicó que ha encontrado equipos desde 3 mil 100 pesos en algunas colonias.