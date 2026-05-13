La historia detrás del Bazar de Artesanías “García Rejón”, icónico mercado del Centro de Mérida

El incendio registrado este miércoles en el Bazar García Rejón volvió a poner la mirada sobre uno de los espacios con mayor tradición comercial e histórica de Mérida, un sitio que por décadas ha sido punto de encuentro para generaciones de familias, comerciantes y visitantes del Centro Histórico.

Ubicado en el cruce de las calles 60 y 65, en pleno corazón de la capital yucateca, el actual Bazar García Rejón ocupa un espacio que desde la fundación de Mérida fue destinado a las actividades de mercado, convirtiéndose durante muchos años en el único centro de abasto de la ciudad.

De acuerdo con registros históricos y publicaciones de Francisco D. Montejo Baqueiro en la Biblioteca Virtual de Yucatán y “Yucatán Pasado Glorioso”, el sitio ha sido testigo de gran parte de la evolución urbana y social de Mérida.

En sus primeros años fue conocido como la “Plaza de las Verduras”, aunque popularmente los meridanos también lo llamaban “La Placita”. En aquella época el lugar permanecía al aire libre y poco a poco comenzaron a levantarse construcciones alrededor para delimitar sus accesos, hasta que posteriormente se colocó un techo de láminas para proteger a comerciantes y compradores.

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El mercado recibió el nombre de García Rejón en honor a Antonio García Rejón, quien fue Jefe Político de Mérida en 1844 y era reconocido por su labor pública y honestidad. Con el paso de los años, el sitio se consolidó como uno de los principales motores comerciales de la ciudad.

Durante las primeras décadas del siglo XX, gran parte de sus puestos estaban dedicados a la venta de carne, actividad que marcó la dinámica cotidiana del lugar y lo convirtió en un punto clave para el abastecimiento de alimentos en la capital yucateca.

Sin embargo, hacia la segunda mitad del siglo pasado el antiguo mercado comenzó a deteriorarse y finalmente fue demolido. El predio, que pertenecía al Gobierno del Estado, fue entregado al Ayuntamiento de Mérida para desarrollar un nuevo proyecto comercial más funcional y moderno.

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El actual “Bazar García Rejón” fue inaugurado oficialmente el 1 de febrero de 1961 por el entonces gobernador Agustín Franco Aguilar, nombre con el que permanece hasta la actualidad y que forma parte de la memoria urbana y cultural de Mérida.

Más allá de su actividad comercial, el bazar representa un símbolo de la vida cotidiana del Centro Histórico, donde convergen tradiciones, oficios y generaciones de comerciantes que han dado identidad al corazón de la ciudad.