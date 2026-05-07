Vadhir Derbez responde a la denuncia por presunto abuso, asegura es una extorsión

Recientemente, se dio a conocer que Vadhir Derbez se encuentra viviendo una fuerte polémica que daña su imagen, ya que se reveló que fue denunciado por una presunta violación. Se detalló que la supuesta víctima es una modelo, originaria de Estados Unidos de tan solo 19 años.

¿Qué está pasando con Vadhir Derbez?

Rodeado de su grupo de abogados, el actor y cantante negó las acusaciones en su contra, pero también decidió denunciar que ha sido víctima de extorsión. El hijo de Eugenio Derbez, aseguró que hace un tiempo le exigieron la cantidad de 350 mil dólares para no proceder legalmente en su contra.

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También se ha informado que la denuncia fue presentada el pasado 2 de abril ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la CDMX, pero fue hasta el día 6 de mayo del presente año, cuando fue sacada a la luz por el programa de espectáculos ‘De Primera Mano’

¿Qué ha dicho Vadhir Derbez sobre el tema?

En una entrevista con el programa mencionado, Vadhir Derbez el actor compartió su propia versión de los hechos.

“Si estoy aquí dando la cara es porque créeme que tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió. Se me hace durísimo tener que estar pasando por esto. No saben lo mal que la he estado pasando y nada más quiero que todo esto se arregle y se clarifique”.

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También, negó estar a solas con la modelo: “No, por supuesto que no. No sé cuántas personas éramos en la filmación, pero hay suficientes testigos”, dijo al mismo programa. Su defensa señala que existen grabaciones del rodaje que demostrarían que los hechos descritos en la denuncia “son inexistentes”.

El abogado del actor, reveló que había recibido mensajes de extorsión por redes sociales, esto comentó el licenciado Enrique González Casanova.

“Le llegan mensajes al señor Vadhir Derbez por medio de diversos celulares, también por Instagram y por diversas redes, pidiéndole dinero porque supuestamente había cometido algún abuso sexual en contra de una señorita que, la verdad, ni siquiera tenemos ubicado quién es”

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