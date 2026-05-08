Kate del Castillo anuncia su regreso en la cuarta temporada de 'La Reina del Sur'

Después de un tiempo de quedar con la incertidumbre, se dio a conocer el regreso de Teresa Mendoza, una de las historias que logró conquistar a la audiencia mexicana. Para sorpresa de sus fans, se ha confirmado la cuarta temporada de ‘La Reina del Sur’ con Kate del Castillo como protagonista.

Luego de estar en pausa y de que pasarán casi cuatro años desde su última entrega, Kate del Castillo confirmó que ya comenzaron las grabaciones, las cuales van a contar con la presencia de personajes como Oleg Yosikov y Sofía Mendoza.

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Kate del Castillo regresa como Teresa Mendoza

Por medio de las redes sociales, Kate del Castillo compartió un video en donde muestra el guión del primer capítulo titulado “Nacer de Nuevo”, el cual fue escrito por Pablo Illanes.

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La trama de la serie se basa en la evolución de Teresa Mendoza, una joven sinaloense que huye a España y se convierte en una de las criminales más poderosas del mundo, aunque en cada temporada tiene que enfrentar un fuerte reto.

En la cuarta temporada la narrativa se va a centrar en el pasado. Por su parte, Kate del Castillo ha declarado que interpretar a este personaje ha sido un parteaguas en su carrera, aunque ha pensado en dejarlo, el público la motiva a volver.

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