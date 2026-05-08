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Revelan video del hijo Luis Miguel y Aracely Arámbula en un conocido antro de Acapulco

El hijo del cantante fue visto en uno de los lugares preferidos de su padre cuando era joven.

Por Redacción Por Esto!

8 de may de 2026

1 min

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Revelan video del hijo Luis Miguel y Aracely Arámbula en un conocido antro de Acapulco
Revelan video del hijo Luis Miguel y Aracely Arámbula en un conocido antro de Acapulco / TikTok:hanzelzarate/Instagram:luismiguel

Durante el mes de marzo, se dio a conocer por medio de un programa de espectáculos el rostro de Miguel Gallego Arámbula, quien es el hijo mayor Luis Miguel y la actriz Aracely Arámbula.

Tras esta revelación, las cosas han comenzado a salir poco a poco. Primero se le relacionó con Fátima Bosch. Después, por medio de un video, se puede observar disfrutando en Coachella. Y hay otro clip en donde aparece en los lugares favoritos de su papá en Acapulco.

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El joven fue captado en un club nocturno en Acapulco, en compañía de sus amigos, disfrutando del ambiente hasta altas horas de la noche.

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Fue gracias al paparazzi Hanzel Zarate, quien reveló que Miguel Gallego Arámbula estuvo en la discoteca ‘Montana’, uno de los lugares preferidos del cantante en su juventud, aunque ahora tiene otro nombre. Se sabe que la fiesta terminó hasta las tres de la mañana, pero al salir tuvo un leve tropiezo en las escaleras.

@hanzelzarate Cachamos a Miguel Gallegos Arámbula, hijo del cantante Luis Miguel, disfrutando de las noches de Acapulco en la discoteca Montana #luismiguel #acapulco ♬ sonido original - hanzelzarate

Una vez que salieron a la luz estas imágenes, muchos comenzaron a realizar comparaciones con famoso padre, aunque el joven ha crecido lejos de los reflectores.

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