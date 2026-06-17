Maluma se hizo presente en la CDMX para apoyar a la Selección de Colombia

El debut de la Selección de Colombia en la Copa del Mundo 2026 tuvo un invitado de lujo en las gradas de la Ciudad de México. El cantante paisa, Maluma, causó un tremendo revuelo al presentarse en el Estadio Ciudad de México para alentar a su país, que regresó a la justa futbolística más importante tras ocho años de ausencia.

El artista colombiano usó sus redes sociales para compartir imágenes del debut de la selección colombiana en el Mundial 2026. Aunado a esto; generó gran revuelo en el momento que bajó a la cancha para poder interactuar más de cerca con algunos de los jugadores.

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Así fue la visita de Maluma al Estadio Ciudad de México

La llegada de Maluma al inmueble se dio bajo un estricto e imponente dispositivo de seguridad. Sin embargo, eso no impidió que el artista bajara a la cancha antes de las acciones del juego, donde pudo interactuar con el balón, pasear por el pasillo de los jugadores y abrazar a varios de los seleccionados de la escuadra cafetalera.

El ambiente de fiesta en los alrededores del "Coloso de Santa Úrsula" se transformó por momentos en un carnaval latino, ya que miles de hinchas se congregaron cantando los temas del reguetonero para calentar los motores antes del partido. Mostrando el impacto que tiene el artista en su país y a nivel internacional.

Aunado a esto, el intérprete de éxitos internacionales como "Hawái" e "Idolo" no llegó solo a la CDMX. Maluma estuvo acompañado en todo momento por su hija París y por su pareja, Susana Gómez, quien presumió su segundo embarazo; la familia completa se presentó con la camiseta de la selección de Néstor Lorenzo.

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