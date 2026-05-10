Maluma sorprende al mundo al anunciar que será papá por segunda vez.

El cantante colombiano Maluma ha vuelto a sacudir las redes sociales este domingo 10 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día de las Madres en México y gran parte de Latinoamérica, el intérprete de "Hawái" confirmó que él y su pareja, Susana Gómez, están esperando a su segundo hijo.

El músico dio la noticia por medio de sus redes sociales, espacio en donde compartió una fotografía que ha conmovido a sus seguidores. La imagen obtuvo miles de me gusta en cuestión de horas y rápidamente se inundó de mensajes de sorpresa y alegría por parte de los fanáticos.

Noticia Destacada Maluma sorprende en redes sociales al aparecer portando indumentaria de Chivas

¿Cómo informó Maluma que será padre por segunda vez?

La noticia fue revelada a través de su cuenta oficial de Instagram mediante una emotiva fotografía familiar. En la imagen, que rápidamente superó los miles de “likes”, se puede ver al artista junto a Susana y su primogénita, París, quien nació en marzo de 2024. En la fotografía la hija y Maluma se encuentran besando el vientre de Susana.

Aunado a esto, un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores fue la inclusión de un corazón azul en la descripción del post, lo que ha desatado fuertes rumores de que el nuevo integrante de la familia podría ser un varón. Este anuncio llega apenas dos meses después de que la pareja celebrara el segundo cumpleaños de su hija.

Durante sus últimas apariciones públicas, como en la alfombra roja de la Met Gala 2026 celebrada hace unos días, Maluma ya había dado pistas sobre su deseo de seguir expandiendo su núcleo familiar, mencionando en entrevistas que la paternidad ha sido la transformación más profunda de su vida personal y profesional.

Reacción de los usuarios al post de Maluma

Aunque todavía no se han compartido detalles sobre los meses de gestación o el nombre elegido, el impacto en la comunidad digital ha sido inmediato. Colegas de la industria y fans de todo el mundo han inundado la publicación con felicitaciones para el "Pretty Boy", quien parece estar consolidando uno de sus sueños más personales de formar una familia.

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