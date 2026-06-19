Anne Hathaway anuncia que está esperando su tercer bebé con emotivo video

Anne Hathaway se ha ganado el corazón y admiración de sus fans a nivel internacional, pues es una de las actrices más reconocidas del mundo de Hollywood. Durante este 2026, la actriz ha estado rodeada de grandes triunfos en su carrera profesional, uno de estos es la secuela de ‘El Diablo Se Viste A La Moda 2’.

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Sin embargo, las cosas no solo dentro del plano profesional le han salido bien a Anne Hathaway, también en su vida personal, por lo que compartió una gran noticia con sus millones de fans.

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Anne Hathaway confirma que está embaraza por tercera ocasión

Por medio de sus redes sociales, Anne Hathaway dejó atrás todas las especulaciones que ya estaban sonando sobre un posible embarazo, y es que, en esta ocasión decidió compartir un video en donde muestra su pancita de embarazada, dejando ver que está en la espera de su tercer hijo.

En las imágenes, la actriz se muestra utilizando un conjunto blanco, al principio Anne Hathaway se muestra con los brazos cruzados de forma casual, pero la sorpresa se da cuando quita los brazos y muestra su pancita, además al pie del video se puede leer.

"Bebé, soy tuya"

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