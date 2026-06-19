Sección 22 de Oaxaca de la CNTE se va de CDMX para reagruparse en su estado

A través de un video difundido en redes sociales, la sección 22 de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron que dejarán la Ciudad de México, tras semanas de plantones y movilizaciones en la capital.

Esto lo dieron a conocer por medio de su lideresa Yenny Araceli Pérez, quien detalló que regresarán a su estado con el objetivo de reorganizarse y planear las siguientes acciones de la sección que encabeza.

🚨Tras su reunión estatal, la sección 22 de Oaxaca del la CNTE, en voz de su lideresa Yenny Araceli Pérez, señaló que regresarán a “reorganizarse” a su estado, tras varios días de lucha y plantón en el Centro Histórico. Insistió en que comunicará esta decisión a la asamblea… pic.twitter.com/hsxIs13Xs8 — Azucena Uresti (@azucenau) June 19, 2026

Pérez también aseguró que comunicará la decisión en la asamblea nacional representativa, que se realizará este mismo día, más tarde, en la sede nacional de la CNTE.

Los bloqueos, marchas y movilizaciones de la Coordinadora han provocado la molestia entre los comerciantes de la ciudad, que ya reportan pérdidas millonarias.