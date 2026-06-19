Pescadores de Campeche reportan captura de cazón a bajo precio

A tres días de haber comenzado la temporada de cazón, pescadores ribereños de Campeche reportan una captura redituable, aunque lamentan que la especie marina se oferta a un precio bajo que reduce ganancias sin recuperar la inversión.

Cada embarcación dedicada a la pesca del pequeño tiburón regresa con un aproximado de 100 kilogramos, cifras similares a las del año pasado, pues en junio la especie se reproduce en gran cantidad.

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“Comenzamos con una captura redituable a 20 millas náuticas, pero lamentablemente, al haber mucha cantidad de cazones se está vendiendo muy barato, hasta en 20 pesos el kilo, lo que nos afecta, mientras que los coyotes lo compran y revenden más caro”, explicó Luis Espinosa, capitán de embarcación en el muelle de San Román.

En cuanto a otras especies, los pescadores del municipio de Campeche indicaron que la captura continúa baja, esperando el inicio de la temporada de pulpo en agosto.

“Cada año los meses de baja captura son mayo, junio y julio, por lo que se espera recuperarse con la captura de pulpo. Por ahora está baja porque las altas temperaturas alejan mar adentro a especies como el chachí y corvina”, señaló Juan Gómez, pescador del muelle del Siete de Agosto.

Actualmente, los hombres de mar esperan beneficios gubernamentales de programas de pesca como rehabilitación de embarcaciones, avituallamiento en artes de pesca, kits de emergencia y mantenimiento de motores, con el 70% de los gastos cubiertos.

“Necesitamos apoyos, sobre todo el de combustible, y ahora toca esperar y cumplir requisitos para recuperar algo de lo invertido en redes y motores, porque estos meses de baja captura afectan los ingresos de las familias”, indicó Adolfo May.

Con el inicio de la captura de cazón, muchos ribereños que se dedicaban a otros oficios regresan al Golfo de México para obtener ingresos. El mes de agosto será clave con la temporada de pulpo, aunque persiste la desconfianza por la depredación ilegal del octópodo durante la veda, lo que pone en riesgo su reproducción y la cosecha futura.