Taxi provoca aparatosa carambola de tres vehículos en Ciudad del Carmen

Una aparatosa carambola en la que se vieron involucrados un taxi y dos vehículos particulares generó daños materiales por varios miles de pesos, además de provocar congestionamiento vehicular durante varios minutos en calles de la colonia ASA Poniente. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

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El percance ocurrió sobre la avenida Concordia, en su cruce con la avenida de los Deportes, donde, de acuerdo con testigos y con la versión proporcionada por los conductores involucrados, el operador de un taxi Nissan Versa, color blanco con rojo, número económico 2123, con placas de circulación del estado de Campeche y afiliado al Sindicato Único de Trabajadores del Volante, no guardó la distancia de seguridad correspondiente.

Debido a esta situación, la unidad de transporte público impactó por alcance a una camioneta Volkswagen Robust color plata, con placas de circulación del estado de Campeche. Como consecuencia de la fuerza del choque, la camioneta fue proyectada hacia adelante y terminó colisionando contra una tercera unidad, una Suzuki Vitara con placas del estado de Campeche.

Taxi impacta camioneta y provoca choque múltiple sobre avenida Concordia / Israel Lozano

Tras el accidente, los tres vehículos quedaron atravesados sobre el carril izquierdo de circulación de la avenida Concordia, ocasionando afectaciones al tránsito vehicular y largas filas de automovilistas que intentaban cruzar por la zona. Las unidades presentaron severos daños en la carrocería, principalmente en la parte frontal y trasera.

A pesar de lo aparatoso del percance, ninguno de los ocupantes resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos. Posteriormente, los conductores involucrados lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños mediante sus respectivas compañías aseguradoras.

Una vez concluidos los trámites correspondientes, las unidades fueron retiradas del lugar, permitiendo que la circulación volviera a la normalidad.

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JGH