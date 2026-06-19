¡Yucatán brilla en la Guía Michelin! Estos son los 14 restaurantes que ganaron distinciones históricas

La gastronomía yucateca recibió un nuevo impulso internacional con la entrega de 14 reconocimientos de la Guía Michelin a restaurantes del estado. La histórica incorporación de Yucatán a la prestigiosa publicación fue destacada por autoridades y representantes del sector restaurantero como una oportunidad para fortalecer el turismo, atraer inversiones y proyectar la cocina local ante visitantes nacionales e internacionales.

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Durante la ceremonia de entrega de placas a los establecimientos distinguidos, el gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que Yucatán se convirtió en uno de los tres estados que se sumaron este año a la selección mexicana de la Guía Michelin, un logro que atribuyó al trabajo conjunto de chefs, sommeliers, propietarios, meseros y trabajadores de la industria restaurantera.

“Yucatán entra a la Guía Michelin y lo hace por la puerta grande con 14 distinciones que reconocen lo que nuestra tierra cocina todos los días con historia y con identidad”, expresó.

El gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que el estado se incorporó este año a la selección mexicana de la prestigiosa guía. / Por Esto!

Entre los reconocimientos otorgados se encuentran la estrella Michelin para Huniik y la Estrella Verde para Ixi’im; los premios Bib Gourmand para Taquería Kisín, Pancho Maíz y Pueblo Pibil, así como diversas recomendaciones para restaurantes del estado. Además, la chef Xóchitl Valdés recibió el Young Chef Award, y también incluyó en su lista de restaurantes recomendados a los establecimientos yucatecos Lu’-Me, Micaela Mar y Leña, Mimado, Néctar, NOL y Ramiro Cocina.

El mandatario señaló que estos reconocimientos son resultado de una tradición culinaria construida a lo largo de generaciones y vinculada a la identidad cultural de Yucatán. Recordó que la gastronomía forma parte del patrimonio cultural que México tiene reconocido por la UNESCO y afirmó que los restaurantes galardonados contribuyen a preservar y proyectar esa herencia.

La chef Xóchitl Valdés recibió el premio Young Chef Award por su talento y proyección. / Por Esto!

Asimismo, destacó que el turismo gastronómico se ha convertido en uno de los segmentos con mayor potencial para atraer visitantes y generar beneficios económicos para distintos sectores productivos del estado.

“El turismo gastronómico atrae visitantes que vienen a sentarse a nuestra mesa y con ellos llegan inversión, empleo y derrama económica”, afirmó.

Por su parte, el presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, señaló que la incorporación de Yucatán a la Guía Michelin fue resultado de varios meses de trabajo coordinado entre el sector privado y las autoridades estatales.

Autoridades señalaron que estos reconocimientos impulsarán el turismo gastronómico, la inversión y la generación de empleos. / Por Esto!

Explicó que la llegada de la guía no fue un proceso inmediato, sino una estrategia impulsada por Canirac, la Secretaría de Fomento Turístico y representantes de la industria restaurantera local para mostrar el potencial gastronómico del estado.

“Esto no fue de ayer para hoy, fueron muchos meses de trabajo que gracias a la buena gestión de la Secretaría de Turismo se logró también este proyecto”, indicó.

Alarcón Rodríguez consideró que formar parte de la Guía Michelin fortalece la presencia de Yucatán en los escenarios gastronómicos nacional e internacional, y lo coloca entre los destinos que destacan por la calidad de su oferta culinaria.

Roberto Solís destaca que el éxito de Yucatán en la Guía Michelin es resultado del trabajo en equipo. / Por Esto!

En representación de los restaurantes galardonados, el chef Roberto Solís destacó que las distinciones obtenidas deben entenderse como un logro colectivo y una motivación para que más establecimientos continúen elevando sus estándares de calidad.

“El logro es un logro en conjunto. Nadie se puede acreditar el logro para una sola persona; todos los que tenemos restaurantes somos parte de un equipo”, señaló.

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Añadió que la colaboración entre chefs, empresarios y trabajadores del sector será fundamental para que en futuras ediciones más restaurantes yucatecos logren incorporarse a la guía, ampliando la proyección internacional del estado.

“Trabajando en conjunto, ayudándonos unos a otros y viendo por un objetivo común que es Yucatán, podemos llegar más lejos”, afirmó.

El chef también subrayó que la gastronomía se ha convertido en uno de los principales motores del turismo y la economía, al grado de representar un elemento diferenciador para los destinos que buscan atraer visitantes nacionales e internacionales.

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JGH