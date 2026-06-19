“Hace y deshace a su antojo”: acusan a mujer de intentar privatizar playa en Champotón

A través de redes sociales, una usuaria identificada como Mely Arias Góngora difundió un vídeo en el que documenta el momento en que se retiran diversos “fantasmas” que habían sido colocados para bloquear una franja federal en el poblado costero de Villamar, en el municipio de Champotón.

Noticia Destacada “No queremos que vuelva a pasar”: apicultores de Hopelchén exigen justicia tras muerte masiva de abejas

El problema se originó sobre la carretera federal Campeche-Carmen, a la altura del kilómetro 40, donde según señaló la denunciante, dichas estructuras habrían sido instaladas previamente por órdenes de una mujer foránea con la intención de impedir el libre acceso a una zona de playa.

Trascendió que, tras la inconformidad generada entre los habitantes y la difusión del caso, el propio personal de la empresa particular fue captado en el material audiovisual realizando las maniobras para retirar los obstáculos de la vía y subirlos a una camioneta de redilas con placas de circulación del estado de Campeche, presuntamente para revertir la obstrucción tras haber sido exhibidos.

La usuaria insiste en que la empresa privada colocó los objetos en el tramo federal por instrucciones de la mujer, cuyo nombre no revela, pero a quien acusa directamente de pretender privatizar el espacio costero.

“No es posible. Ya estamos hartos y cansados de esta persona que hace y deshace a su antojo aquí en la comunidad, y no lo vamos a permitir”, esgrimió la afectada.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH