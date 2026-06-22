Camila Sodi es hospitalizada para realizarse una intervención, ¿cómo se encuentra la actriz?

La actriz mexicana Camila Sodi sorprendió a sus seguidores este lunes 22 de junio de 2026 al revelar, a través de sus redes sociales, que fue hospitalizada para someterse a una intervención quirúrgica. La noticia generó conmoción entre sus seguidores tras ver a la actriz en una cama de hospital.

Fue por medio de sus historias de redes sociales que Sodi compartió un mensaje para dar calma a sus fans, asegurando que se concentrará por completo en su salud. Estas palabras llegan con la finalidad de poder tranquilizar las preocupaciones de sus seguidores por su operación.

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¿Cómo se encuentra Camila Sodi tras la intervención quirúrgica?

La actriz se sometió a una histerectomía. Esta intervención quirúrgica consiste en la extirpación parcial o total del útero, aunque la protagonista de producciones como ‘Rubí y Falsa Identidad’ no especificó los motivos médicos o padecimientos exactos que la llevaron al quirófano, confirmó de inmediato que la cirugía fue un éxito absoluto.

Desde la camilla del hospital y con una actitud muy reflexiva, Sodi utilizó sus historias de Instagram para dar tranquilidad a sus fans, asegurando que se concentrará por completo en su salud. "Todo salió bien. Estaré sanando y recordándome lo bonito de la vida, que luego, cuando uno está así, se mete en callejones oscuros", compartió la actriz de 40 años.

Camila Sodi habló de su operación en sus redes sociales. / Instagram: camilasodi_

Asimismo, aprovechó el espacio para agradecer profundamente al personal médico y a las enfermeras que la cuidaron con cariño durante su estancia, además de resaltar el apoyo de su familia, amigos y de decenas de mujeres que le enviaron mensajes compartiéndole sus propias experiencias con este tipo de cirugías.

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