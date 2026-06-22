¿Luis Miguel sigue hospitalizado? esto se sabe del estado de salud del cantante

La salud de Luis Miguel ha acaparado los titulares en este mes de junio debido a un notable hermetismo. Los primeros reportes indican que el músico de 56 años se encontraba internado en el hospital Mount Sinai de Nueva York tras haberse sometido a una delicada intervención quirúrgica.

De acuerdo con información difundida inicialmente por la revista española SEMANA, el músico tuvo una operación delicada relacionada con su salud cardíaca en Nueva York. Algunas fuentes señalan que esta intervención le impidió participar en eventos importantes programados para este mes.

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¿Cómo se encuentra actualmente Luis Miguel?

Los reportes más recientes indican que el cantante mexicano de 56 años ya fue dado de alta del hospital Mount Sinai de Nueva York, tras haber permanecido internado aproximadamente dos semanas por su intervención quirúrgica. Durante su estancia en el hospital, Luis Miguel estuvo supervisado por el cardiólogo español Valentín Fuster.

De acuerdo con los reportes, en todo momento estuvo contando con el apoyo y las visitas constantes de su pareja, Paloma Cuevas. Sin embargo; las cuentas oficiales del artista y su oficina de representación no han emitido un comunicado formal para esclarecer el diagnóstico exacto ni confirmar los detalles del procedimiento.

Es la prensa internacional y los medios de entretenimiento los que han coincidido en que su evolución clínica ha sido sumamente favorable. Tras recibir el alta médica, los reportes apuntan a que el intérprete de "La incondicional" ya habría viajado a México para continuar con su proceso de recuperación.

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