Rebosa nuevo sumidero del mercado municipal en Hopelchén

En los últimos días, ha estado rebosando el nuevo sumidero del mercado municipal, ubicado en el estacionamiento, el cual fue puesto en marcha hace más de cuatro meses. Las aguas negras generan olores fétidos que contaminan el medio ambiente, y el locatario Fernando González Méndez señaló que las autoridades municipales no están atendiendo ese problema de salud pública.

El nuevo sumidero, puesto en marcha en febrero de este año, según locatarios y vecinos del sector, ha estado rebosando desde la semana pasada, aunque algunos señalan que lleva más de tres semanas. Puede verse el verdín junto a la banqueta, y las aguas negras corren al drenaje cercano.

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Fernando González Méndez, locatario del área de frutas y verduras, mencionó que ya tiene días que está rebosando ese sumidero, aunque no especificó cuánto tiempo lleva así. Indicó que el mercado no tiene encargado desde hace tres años, siendo el último Carlos Martín Ríos Caamal, quien se jubiló. Destacó que sí existe una regidora de mercado, Sara Baeza Campos, pero no ha hecho su trabajo correspondiente.

Ese nuevo sumidero, más grande que el antiguo escurridero inaugurado en 1986, al parecer ya se llenó, y de su tapa principal está escurriendo aguas negras, expresó el comerciante.

Manifestó que la regidora de mercado, quien además es locataria del mismo inmueble, debe hacer la gestión correspondiente ante el Ayuntamiento para atender el rebosamiento y evitar más contaminación, pues los olores fétidos son un foco de infección para las personas que llegan al mercado.

Por su parte, las amas de casa María Cauich Ceh y Miriam Uc Aké señalaron que no se han dado cuenta desde cuándo está rebosando el sumidero, pese a que acuden casi a diario a comprar. Sin embargo, pidieron a las autoridades municipales atender el problema.

Asimismo, la señora Verónica Martínez indicó que ese rebosamiento del sumidero lleva casi un mes.