Britney Spears revela que tiene el sueño de tener otro bebé

Es muy cierto que Britney Spears ha tenido una vida muy compleja, aunque poco a poco ha ido retomando su rutina, la cantante compartió que tiene el deseo de tener otro hijo.

Con motivo del Día del Padre, la cantante compartió una publicación en donde muestra bailando con una guitarra que adquirió en México.

“Compré esta guitarra en México con la esperanza de que algún día pueda tener otro bebé. Se dice que la música es el lenguaje de los ángeles”.

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¿Quiénes son los hijos de Britney Spears?

Los dos hijos que tiene la actriz son Sean Preston de 20 años, y Jayden James de 19, quienes fueron fruto de su matrimonio con Kevin Federline. Recordemos que los jóvenes han vuelto a tener contacto con Britney Spears, luego de un tiempo alejados.

Además, los hijos de la cantante habrían sido los que realizaron una intervención para que la cantante pudiera recibir ayuda.

“Son los únicos a los que ella escucha, y fueron tan amorosos, tan amables, pero también tan firmes”

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La condición que los hijos pusieron es que ella debía buscar ayuda para que formara parte de su vida, según Page Six.

“Fue algo así como: ‘Mamá, tienes que ir si quieres que sigamos viniendo’”, reveló el informante, quien añadió que ese ultimátum “fue todo el incentivo que necesitó”.

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