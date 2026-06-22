México, EU y Canadá refuerzan cooperación militar para seguridad del Mundial 2026

México, Estados Unidos y Canadá reforzaron sus mecanismos de cooperación militar rumbo al Mundial 2026, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de un mensaje difundido en redes sociales.

De acuerdo con la dependencia, representantes de los componentes de Fuerzas Especiales de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina participaron en la Conferencia Internacional “Semana de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, realizada en Tampa, Florida, del 16 al 22 de mayo de 2026.

En el encuentro también participaron integrantes del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos y del Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales de Canadá, como parte de la cooperación multilateral entre los tres países.

Fuerzas especiales abordan seguridad del Mundial 2026

Durante la conferencia se revisaron temas relacionados con el fortalecimiento del adiestramiento de unidades de Fuerzas Especiales y la coordinación entre México, Estados Unidos y Canadá.

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Uno de los ejes principales fue la sincronización multilateral de capacidades para contribuir a la seguridad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que será organizado de manera conjunta por las tres naciones.

Sedena destaca cooperación con EU y Canadá

La Sedena señaló que la participación mexicana en este tipo de encuentros contribuye al desarrollo de capacidades institucionales de las Fuerzas Armadas.

También destacó que la cooperación se realiza bajo principios de reciprocidad, responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la soberanía de cada país.

En el marco de la Cooperación Multilateral Militar entre México, Estados Unidos de América (E.U.A.) y Canadá, del 16 al 22 de mayo de 2026, en Tampa, Florida, E.U.A., representantes de los componentes de Fuerzas Especiales de las Secretarías de la Defensa Nacional y de… pic.twitter.com/9LkqBXgOMU — @Defensamx (@Defensamx1) June 22, 2026

Mundial 2026 exige coordinación regional

El Mundial 2026 representará un reto logístico y de seguridad para América del Norte, debido al flujo de visitantes, sedes compartidas y movilidad entre los tres países.

Con este tipo de ejercicios, México, Estados Unidos y Canadá buscan fortalecer la coordinación operativa y preventiva antes del inicio del torneo.

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